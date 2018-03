Hanenbos Beersel krijgt tijdelijke bushalte tijdens zomervakantie

Het goedkopere bustarief voor jeugdbewegingen op bivak wordt wegens succes verlengd. Vroeger moesten jeugdbewegingen minstens 200 euro betalen voor een extra bus naar de bivakplaats. Nu kan dat voor amper 1,3 euro per reiziger. 6 Kampplaatsen krijgen tijdens de zomervakantie ook een tijdelijke halteplaats van De Lijn. BIj die halteplaatsen hoort ook het Hanenbos in Beersel.

Vlaamse jeugdbewegingen kunnen voor de verplaatsing naar hun bivakplaats in de zomer gebruik maken van De Lijn, bijvoorbeeld om van aan het treinstation naar de bivakplaats te reizen. Vanaf 30 personen kunnen groepen een beroep doen op een zogenaamde 'versterkingsrit' die speciaal voor de jeugdbewging wordt ingelegd bovenop de normale dienstverlening. Vroeger moest daarvoor algauw 200 euro worden neergeteld.

De ministers van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA- en Sven Gatz (jeugd, Open Vld) werkten een aanbod uit waarbij per reiziger nu 1,3 euro in plaats van 200 euro zal moeten worden betaald. Voor de nieuwe prijs rijdt de bus tot 50 kilometer ver, tot de halte vlakbij de kampplaats. Een eerste proefproject vorig jaar in de zomer had meteen succes. Het goedkope aanbod wordt nu daarom verlengd.

Bovendien krijgen 6 kampplaatsen, die niet in de buurt van een vaste halte liggen, een tijdelijke halteplaats tijdens de zomermaanden. Bij die 6 kampplaatsen ook Hanenbos in Beersel.