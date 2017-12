Hans Bonte boos over ‘te lage dotatie’ politiezone

De politiezones uit Halle-Vilvoorde krijgen een lagere dotatie dan collega’s in andere delen van het land: met name het contrast met de zones uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet kwaad bloed bij Hans Bonte. De burgemeester van Vilvoorde spreekt van een onrechtvaardige en structurele onderfinanciering van de politiezones in de Vlaamse Rand, terwijl deze zones wel steeds meer geconfronteerd worden met de grootstedelijke problemen van de naburige hoofdstad. Bonte zei eerder al dat Vilvoorde jaarlijks uit eigen middelen een flinke som moet bijpassen omdat de federale dotatie voor de politiezone ontoereikend is.

De cijfers spreken volgens de burgemeester voor zich. "De federale overheid voorziet gemiddeld 110,59 euro politiemiddelen per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor Halle-Vilvoorde is dit gemiddeld 51,10 euro per inwoner. Voor de provincie Vlaams-Brabant – inclusief de stad Leuven - ligt het gemiddelde op 54,16 euro per inwoner."

