"Hanswijkbeekbos Zemst mag niet verdwijnen"

Twee buurtcomités uit Hofstade en Mechelen voeren gezamenlijk actie tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos. Het bos is bedreigd door verkavelingsplannen. De buurtbewoners pleiten voor de bescherming van het geliefde stukje groen in hun buurt. Ze plannen vanavond een protestactie.

Het Buurtcomité De Verenigde Straten, dat enkele zijstraten van de Tervuursesteenweg groepeert, en het Actiecomité dat bewoners van de Grensstraat in Hofstade verzamelt, protesteren tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos. Dat bos ligt op het grondgebied van Hofstade en grenst aan de tuinen van de woningen in de Mechelse Voetbalstraat.

“Het bos is een unieke groene plek in onze volgebouwde buurt,” zegt Sophie Bollen van het Mechelse Buurtcomité De Verenigde Straten. “Buurtbewoners komen er graag wandelen. Op de biologische waarderingskaart werd het door de Vlaamse Overheid ingekleurd als biologisch waardevol. Het is bovendien een redelijk oud bos, want we vinden het al terug op de Vandermaelenkaart uit 1846. Zo jammer dat de gemeente Zemst dit stuk natuur opoffert en de buurt verder laat verstenen.”

Volgens de actievoerders is het Hanswijkbeekbos bovendien belangrijk om wateroverlast in de buurt zo veel mogelijk in te dijken. Bij aanhoudende regen lopen de kelders in de buurt nu al onder. “De bodem is hier erg drassig en bomen nemen dat overtollige water op. Door het kappen van het bos mogen we ons dus aan extra wateroverlast verwachten, zeker omdat de nieuwe verkaveling staat aangegeven als mogelijk overstromingsgevoelig gebied”, zegt Sophie Bollen. “In plaats van het bos te kappen en te verkavelen, zou de gemeente Zemst er beter voor zorgen dat het beschermd wordt”, voegt ze er nog aan toe.

Om hun protest kracht bij te zetten, gaan de buurtbewoners vanavond om 19u protesteren aan het bedreigde bos in de Grensstraat.