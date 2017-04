Hardleerse sluikstorter langs A12 eindelijk gevat

"We kregen opnieuw een melding binnen van een groot sluikstort in het doodlopend stuk van de Ossegemstraat. Een controle van de politiezone (KLM) na een gouden anonieme tip van een waakzame burger deed de rest. De puzzel bleek te kloppen met verschillende bewijsstukken, waaronder foto's en camerabeelden", aldus zwerfvuil- en sluikstortcoach Luc Larivière.

“Het gaat om een inwoner die op amper 600 meter van het sluikstort woont. Het gaat niet over één keer sluikstorten. Hij zou minstens 7 tot 8 keer afval gedumpt hebben. De kosten worden op die persoon verhaald en hij zal er met 1.000 euro niet vanaf komen. Zowel de afvalintercommunale Incovo als de zone KLM moeten beseffen dat dit een prioriteit is. Sluikstorters kunnen maar zelden betrapt worden. Nu het zover is, moet er zwaar worden opgetreden. Want sluikstorten kost de gemeente elk jaar vele duizenden euro’s”, vult schepen van Milieu Paul Van Doorslaer (N-VA) verder aan.

Straten zoals het Neromhof, de Ossegemstraat en vooral de Paardenweidestraat die parallel loopt met de A12, worden al jaren lang geterroriseerd door sluikstorters. Incovo kocht één mobiele camera aan voor vijf gemeenten om sluikstorters te betrappen, maar die levert volgt Van Doorslaer niet het gewenste resultaat op.