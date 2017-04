Harmonie Asse verzorgt live soundtrack bij film over Asse

De productie ‘Asse in Harmony’ zal te zien op 12 en 13 mei in cultuurzaal Oud Gasthuis in Asse. Daarin wordt het dorp Asse letterlijk in de kijker gezet met een film over Asse die op vraag van De Gilde ingeblikt werd door cameraman Johan Stoefs. Inwoner en acteur Geert Rampelberg uit Asse zal de prent becommentariëren in zijn beste Assese dialect.

Voor de muziek bij de film deed de harmonie een beroep op componist Mirek Coutigny. Die soundtrack zal tijdens de voorstelling live uitgevoerd worden door de harmonie.Tickets zijn online te reserveren of via info@degilde.be. Een voorsmaakje krijg je dinsdag in het nieuws op RINGtv.

Toen is hier

Van 4 tot 28 mei kan je CC Asse ook gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Toen is hier’ van fotograaf Geert De Mesmaeker die oude postkaarten van de gemeente een volledige make-over geeft.