Haviland gaat politie helpen bij beboeten foutparkeerders in 8 gemeenten

Inwoners van Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel, Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Grimbergen mogen voortaan een brief van Haviland in de bus verwachten als ze hun wagen fout parkeren of stilstaan waar dat niet mag. De intercommunale beboet die voortaan met GAS-boetes. Die kunnen oplopen tot 330 euro. De vaststelling van de inbreuk wordt gedaan door politie of beëdigde ambtenaren, waarna de sanctionerend ambtenaar van Haviland samen met een team van administratieve medewerkers de effectieve boete oplegt en het dossier afhandelt. Daarmee verlicht Haviland het werk van de politiezones AMOW, Zennevallei en Grimbergen.