Haviland wil gemeenten beter laten samenwerken aan minder CO2

Intercommunale Haviland gaat voor de 35 gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde een samenwerking rond klimaatplannen starten via de webapplicatie FutureproofedCities. Het is de bedoeling dat de gemeenten zo beter samenwerken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Te weinig kennis

Het merendeel van de beleidsmakers en ambtenaren weten niet hoeveel CO2 er in hun gemeente bespaard wordt. Ze weten ook te weinig over welke maatregelen belangrijk zijn, hoeveel ze kosten en uitsparen. Dat blijkt uit een bevraging in mei van dit jaar bij Vlaamse steden en gemeenten.

Regio leefbaarder maken

“Door dit alles beter te beheren, kunnen we de uitdagingen van de gemeenten koppelen aan de klimaatplannen. Zo kunnen we de regio nog leefbaarder en aantrekkelijker maken en geld besparen voor gezinnen, jobs creëren en zorgen voor een goede mobiliteit met minder fijn stof," vertelt Stephan Verwee, Algemeen Directeur van Haviland.

Online oplossing

Haviland koos voor een online oplossing. Zo zijn de klimaatplannen altijd beschikbaar voor het gemeentebestuur en zijn diensten, maar ook voor de burger via een publieke pagina. Hiermee kunnen gemeenten op een interactieve manier hun klimaatplannen verder ontwikkelen en de integrale CO2 reductie monitoren en in iteractie gaan met andere gemeenten.

Vilvoorde en Overijse pioniers

Binnen de regio zijn Vilvoorde en Overijse al langer bezig als pioniers met de klimaatapplicatie en stapsgewijs zullen andere gemeenten volgen. Neem alvast een kijkje op FutureproofedCities van Vilvoorde: vilvoorde.futureproofed.com.