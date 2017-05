Hazy Way wint laatste editie Kunstbende

Hazy Way, een jonge muziekband uit Asse en Grimbergen, heeft zondag de finale van de Kunstbende gewonnen in de categorie Muziek. De Kunstbende is de bekendste wedstrijd in kunst voor alle jongeren van 13 tot 19 jaar. Of wàs, want de organisatie achter De Kunstbende heeft aangekondigd dat de 18de editie meteen de laatste was.

De wedstrijd is onderverdeeld in 9 disciplines. In verschillende voorrondes, verspreid over heel Vlaanderen, kunnen deelnemers zich kwalificeren voor de landelijke finale. Per discipline kiest de jury dan in de landelijke finale drie winnaars. En die finale vond zondag plaats in Antwerpen.

In de categorie ‘Muziek’ schopte de Grimbergse band ‘Hazy Way’ het met hun nummer Dead Rabbits tot winnaar. De jonge band maakt sinds 2015 moderne americana, een fijne mix van folkrock, country en lo-fi. Ze zijn naar eigen zeggen beïnvloed door Neil Young, Sparklehorse, Nick Drake en, dichter bij huis, Douglas Firs. Eerder stond Hazy Way al in de finale van Zennetoer.

Beluister hier hun winnende song:

Wil je deze beloftevolle band zelf aan het werk wil zien? Dan moet je zaterdag in De Muze van Meise zijn.

(Foto: Facebookpagina Hazy Way)