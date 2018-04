Heb jij de mooiste tuin van Affligem?

De milieudienst zoekt tuinen in vier categorieën, weet Het Nieuwsblad. Ben je dus trots op je voortuintje, werk je ijverig in je kleine tuin, heb je groene vingers en is je grote tuin tot 200 vierkante meter een pareltje, of denk je ecologisch en heb je een ‘groene’ tuin? Schrijf je dan in bij de milieudienst.

Eind mei zal de jury wikken en wegen, om te weten welke tuin de mooiste is van Affligem, moeten kandidaten nog geduld hebben tot 5 oktober, dan worden de prijzen uitgereikt in het Gildenhuis.

Alle info vind je via milieu@affligem.be.