Heemkring Berla uit Meise herdenkt Groote Oorlog met grote oproep

In 2018 organiseert Ergoedkring Berla een grote tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in de kerk van Rossem. Daarom zoek de erfgoedkring naar alles wat de inwoners van Meise, Wolvertem en Oppem nog uit die periode bewaard hebben. "We denken daarbij aan doodsprentjes, diploma`s, foto’s, schilderijen, brieven, kaartjes van gesneuvelden en oud-strijders van onze gemeente", zegt voorzitter Jan Verbelen van Berla. "Ook herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen zoals het gijzelen, martelen en doodschieten van burgers uit onze gemeente, de slag van Imde en het doodschieten van de prins in Limbos, zijn bijzonder welkom. Daarnaast interesseren ons ook documenten en foto`s van het alledaagse leven in Meise tijdens de bezetting. Ook voorwerpen over de eerste wereldoorlog willen wij graag zien en tentoonstellen", aldus Verbelen

Daarom organiseert Berla twee inzamel- en inventarisatiedagen van alles wat de inwoners uit die periode hebben bewaard, op zaterdag 11 maart van 9 tot 15u in de bib van Meise en zaterdag 18 maart van 9 tot 15u in het Administratief Centrum in Wolvertem. “We willen zoveel mogelijk van onze oud-strijders een gezicht geven. Daarnaast gaan we een tentoonstelling opbouwen rond de Slag van Imde waarbij tientallen Belgen zijn gesneuveld. En dat niet alleen door vijandig vuur maar ook door schermutselingen onderling, die het gevolg waren van verkeerde inschattingen", besluit Verbelen.