Heidemolen Londerzeel deze zomer weer open

De Heidemolen in Malderen dateert uit de 15de eeuw en is daarmee één van de oudste staakmolens van Europa. Het is ook een beschermd monument. De jongste jaren kreeg de molen heel wat te verduren. Zo werd de molen begin jaren '90 geveld door een stormwind, in 2007 knakte dan weer een deel van het wiekenkruis af tijdens een storm. Na heel wat vertraging in het restauratiedossier, was de restauratie in 2012 eindelijk voltooid en kon de molen weer draaien.

"Maar een paar jaar later waren er weer heel wat kosten", zegt schepen van Monumentenzorg Jozef De Borger (CD&V). "De toegangstrap was in zeer slechte staat. Ook de houten voet was versleten en in de staak zaten houtwormen. Er was ook een algemeen onderhoud nodig. Dat is nu voltooid. Vanaf deze zomer zal de Heidemolen 2 keer per maand draaien en malen. Dat malen moet voorkomen dat de molen weer in verval zou raken. Er zullen in en rond de molen ook evenementen worden georganiseerd", aldus Jozef De Borger;

Opmerkelijk is dat ook de kleine replica van de Heidemolen zou worden hersteld. "Die zal in vol ornaat aan de voet van de grote molen worden geplaatst. De kleine molen werd in 2007 ontworpen voor de Praalstoet door wijlen Jos De Bont."