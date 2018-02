Heidi Elpers gaat voor de sjerp in Lennik

CD&V trekt in Lennik naar de verkiezingen met Heidi Elpers als lijsttrekker. Elpers is nu eerste schepen in Lennik.

Heidi Elpers is momenteel schepen van Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Milieu, Muziekacademie en Onthaal en Integratie. Zij is bij de verkiezingen van 14 oktober lijsstrekker voor CD&V en dus kandidaat-burgemeester. “CD&V doet niet mee aan negativisme, dat is niet onze stijl”, zegt Elpers. “CD&V is de partij die oplossingen zoekt in plaats van zondebokken, die kiest voor verbondenheid in plaats van van verdeeldheid. Er is maar één weg en dat is de weg vooruit, naar een gemeente Lennik waar iedereen mee is.”