Heilig Hart & College Halle breekt record borden afwassen

In Halle hebben de leerlingen van het Heilig Hart & College vandaag het wereldrecord afwassen gebroken. Zestig leerlingen wasten in een uur samen 1.616 borden af, dat zijn er vijf meer dan het vorige record.

Een wereldrecord borden afwassen willen breken, vraagt eerst en vooral om heel veel vuile borden. Daarvoor konden de leerlingen van het Heilig Hart & College een beroep doen op woonzorgcentrum Sint-Augustinus uit Halle. Daar verblijven zo’n tweehonderd ouderen. Hun vuile borden gingen vandaag voor één keer naar de school.

De wereldrecordpoging van de Halse school kadert binnen een project rond milieuzorg op school, het zogenaamde MOS-project. Zo werden de borden afgewassen met regenwater en ecologische zeep. De zestig afwassers moesten elkaar aflossen, want om het vorige record te breken, mochten er maar vijftien leerlingen tegelijkertijd afwassen.

Twee gerechtsdeurwaarders woonden de afwassessie bij en controleerden of alle borden wel echt proper waren en of alles volgens de regels verliep. Kort na de middag bleek dat zo te zijn: het record is gebroken! Het Heilig Hart & College Halle krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records.

En het MOS-project? Dat betekende dat er al heel wat activiteiten aan het afwasrecord voorafgingen om het milieubewustzijn van de leerlingen aan te scherpen. Zo gingen ze met oud hout aan de slag en knutselden ze dat om tot duurzame bankjes. Ook probeerden ze bijvoorbeeld 75.000 kilocalorieën te verbranden om de energiefactuur van hun school te evenaren.