Heizel krijgt grootste recreatievijver van het land

In tegenstelling tot Uplace in Machelen en het Eurostadion in Grimbergen, lijkt het Neo-project op de Heizelvlakte in Brussel er wél te komen. Hoe het er uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar vandaag werd wel aangekondigd dat er naast kantoren, winkels en woningen er ook een groen sportpark zal gerealiseerd worden met een recreatievijver van 5.000 m³.