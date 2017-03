Helden van 22 maart spelen voetbaltornooi in Zaventem

Naast bedrijven die werkzaam zijn op Brussels Airport, namen ook brandweer, lokale politie, private veiligheidsdiensten, de gemeente Zaventem en andere organisaties deel aan het voetbaltornooi. Het tornooi werd afgerond met een galamatch tussen een selectie van de 40 ploegen en het zaalvoetbalteam Halle-Gooik dat vorig seizoen landskampioen werd. De kans is groot dat dit uitgroeit tot een jaarlijks evenement. "Een dag voor de herdenking van de aanslagen willen we de vriendschap, de solidariteit en samenhorigheid onder allen die betrokken zijn bij de luchthaven accentueren en tevens ook iedereen de kans bieden om na te praten over deze dramatische gebeurtenissen. We hebben er bewust voor gekozen om dit vandaag op een positieve manier te organiseren. Op die manier kunnen we ook aan de buitenwereld tonen dat we ondanks deze gebeurtenissen samen rechtop zijn blijven staan", aldus initiatiefnemer Kurt Thomas. Hij was als werknemer van G4S in de luchthaven aanwezig was tijdens de aanslag.