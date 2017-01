Hele maand geen alcohol in gemeentehuis Merchtem

In februari zal er in het gemeentehuis van Merchtem tijdens recepties geen alcohol worden gedronken. Het gemeentebestuur doet mee aan de actie Tournée Minérale en roept iedereen op om mee te doen.

“In het gemeentehuis van Merchtem zal er de komende maand februari geen enkele wijnfles worden ontkurkt of geen enkel pintje worden gedronken tijdens recepties. Het schepencollege doet mee aan de actie Tournée Minérale en we roepen iedereen op om mee te doen”, legt burgemeester Eddie De Block uit. “Een alcoholpauze doet heel wat voor je lichaam. Je verliest gewicht, je voelt je fitter, je bankrekening gaat erop vooruit en je slaapt beter.” Wie wil meedoen met het team van de gemeente kan zich nog inschrijven. Maar ook als je dat individueel wil doen kan je terecht op www.tourneeminerale.be. Tournée Minerale is een initiatief van de Stichting tegen Kanker en de Druglijn. Al meer dan 70 000 mensen gaan de uitdaging aan om een maand lang geen alcohol te drinken.