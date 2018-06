Hele weekend alcoholcontroles

In totaal zullen de lokale en de federale politie 72 uur lang controleren op alcohol. De Bob-campagna startte vrijdagavond om 18 u en eindigt maandagochtend om 6 u. De zomercampagne zet in op veilig naar huis rijden na matchen van de Rode Duivels of festivals.

De controles zullen plaatsvinden op alle mogelijke wegen: autosnelwegen en op gewest- en gemeentewegen. 'Met deze sensibiliseringsactie moedigen we de weggebruikers aan om voor alternatieven te kiezen (ter plaatse overnachten, taxi, openbaar vervoer enz.) of om vooraf een BOB aan te duiden om niet onder invloed van alcohol of andere stoffen achter het stuur plaats te nemen", aldus de federale polite in een mededeling.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon laat weten dat de controles dit jaar doelgericht, flexibel en kort zullen zijn.