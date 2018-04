Helft bestuurders rijdt te snel op Pamelsestraat in Liedekerke

Enkele jaren geleden verlaagde Liedekerke de maximumsnelheid op de Pamelsestraat van 70 naar 50 kilometer per uur. Dat is een drukke straat net buiten het centrum van de gemeente. Maar die snelheid wordt vaak niet gerespecteerd. Uit snelheidscontroles begin deze maand blijkt dat maar liefst de helft van de bestuurders zich niet houdt aan de snelheid.

Op 2 en 4 april werden in totaal 657 voertuigen gecontroleerd. 367 van hen reden te snel, omgerekend 55% van het totaal. In 9 van de 10 gevallen reden de snelheidsovertreders tussen de 57 en 76 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 109 kilometer per uur.

Ook de snelheidscontroles in de daaropvolgende dagen zijn verontrustend. “De controles komen er op vraag van de Liedekerkse burgemeester Luc Wynant. Uit de resultaten blijkt dat die noodzakelijk zijn. De gemeente vraagt dan ook met aandrang om de maximum toegelaten snelheid te respecteren,” besluit de politiezone TARL.