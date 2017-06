Helft boorlingen in Halle-Vilvoorde geen Nederlands als moedertaal

In onze regio spannen, uiteraard, de faciliteitengemeenten de kroon: 9 op de 10 kinderen die daar geboren worden, spreken geen Nederlands met hun moeder. Daarna volgen gemeenten Machelen, Vilvoorde en Zaventem met 7 op de 10 kinderen. Ook in gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Hoeilaart, Beersel, Overijse, Grimbergen, Asse en Dilbeek is bij meer dan de helft van de geboortes het Nederlands niet de taal van de moeder. Het laagste gemiddelde ligt met 2 op 10 baby's in het Pajottenland en het noordelijke deel van Halle-Vilvoorde.