Helft van files in Vlaanderen situeert zich rond Brussel

In 2016 stond er dagelijks zo’n 70 km file op de snelwegen rond Brussel, in 2015 was dat 72 km per dag. In onze regio is de hinder dus nagenoeg status quo gebleven. Ook de duurtijd van de files is gelijk gebleven maar steeg wel met zo’n 4% ten opzichte van 2014.

Naar en rond Brussel zijn er geen spectaculaire veranderingen. Dit in tegenstelling tot de regio Antwerpen. Daar steeg de filezwaarte met zowat de helft ten opzichte van 2012.