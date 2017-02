Helft Vlaams-Brabanders vindt ware liefde in andere provincie

Het tijdperk dat we een lief zochten in ons eigen of een naburig dorp ligt al lang achter ons. 1 op de 2 Vlaams-Brabanders steekt zelfs de provinciegrens over voor het vinden van de ware liefde. Voornamelijk Antwerpenaren (13%) vallen volgens de statistieken in de smaak bij Vlaams-Brabanders.

Een heel ander beeld zien we in de andere provincies. 78% van de West-Vlamingen woont samen met een partner die ook in die provincie geboren is. Ook Antwerpenaren (75 procent), Limburgers (73 procent) en Oost-Vlamingen (72 procent) wonen vaak samen met provinciegenoten.