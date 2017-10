Helpt dialect bij integratie?

Er zou een enorme kloof gapen tussen de standaardtaal die anderstaligen leren in cursussen Nederlands en de spreektaal met regionale accenten die de doorsnee Vlaming gebruikt. Het leren van een mondje dialect kan dus helpen om je hier beter thuis te voelen. Of niet?

Lode Pletinckx uit Asse is germanist en bestudeert al meer dan een halve eeuw de Brabantse dialecten en in het bijzonder dat van Asse. Of dialectlessen verplicht moeten worden opgenomen in een inburgeringscursus of opleidingen Nederlands voor anderstaligen laat hij in het midden, maar van een paar woordjes dialect is nog niemand slechter geworden. Straks in ons nieuws het hele verhaal.