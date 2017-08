Helpt Elkander Vollezele viert 100ste verjaardag met openluchtspektakel

"Wij hebben een eigen productie gemaakt samen met de schrijver Fons Vinck. We hebben hem een paar ideeën en anekdotes gegeven, ook over de notabelen en de dorpsfiguren van weleer en zo is dit toneelstuk ontstaan”, verduidelijkt Ludo Persoons, de voorzitter van Helpt Elkander. Een gelegenheidstentoonstelling vertelde de bezoekers de geschiedenis van de toneelkring en zijn oprichter, de Vollezeelse toneelauteur Jaak Ballings, maar ook die van de Eerste Wereldoorlog, en dat had zo zijn reden. “Onze vereniging is ontstaan in de oorlog. Omdat de mensen hier geen eten hadden, hebben Jaak Ballings en enkele vrienden beslist om een toneelgroep op te richten en de opbrengsten van het toneelstuk te schenken in voedselpakketten. Zo is de toneelgroep ontstaan”, aldus Persoons. Ook RINGtv woonde de voorstelling bij, een verslag straks in het nieuws.