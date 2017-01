Henri Spider wint Bronzen Urbanus

Zanger Henri Spider heeft zaterdagavond de Bronzen Urbanus gekregen. Dat is de belangrijkste cultuurprijs in Galmaarden. Spider was genomineerd door het Vollezele Leeft Comité omdat hij 'de perfecte ambassadeur van Vollezele' is.

De Bronzen Urbanus werd al voor de 16de keer uitgereikt dor de gemeentelijke cultuurraad van Galmaarden. De onderscheiding gaattelkens naar een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste in het voorafgaande jaar.

Henri Spider, die geboren is in Vollezele, is al sinds zijn eerste single in 1970 bekend in Vlaanderen. Zijn hit ‘Hello, hier ben ik weer’ stond in 1978 zelfs op nummer 1 in de BRT Country Top 10. Van 1986 tot 2010 stopte Henri Spider zijn optredens en focuste hij zich op zijn zaak als uitgever. Maar in 2010 maakte hij een succesvolle comeback met zijn dubbel-cd met 41 Golden Oldies.

Henri Spider zong ook meermaals over zijn geboortestreek. In 2008 schreef hij zelfs een volkslied voor Vollezele: ‘Villezjiel’. In 2013 bracht hij dit Vollezeelse volkslied ook nog eens in het Engels uit met als doel dit kleine dorpje, maar ooit de bakermat van het Belgisch Trekpaard, weer internationaal bekend te maken. Met zijn nieuwste lied ‘Het Pajottenland’ bezingt Henri Spider zijn geliefkoosde plattelandsstreek.