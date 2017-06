Heraanleg dorpskern Sint-Genesius-Rode gestart

Met een heuse grafmachine en met drie schepenen in de graafbak geeft burgemeester Rolin het startschot van de werken aan het centrum van Sint-Genesius-Rode.

De parking op het Dorpsplein verdwijnt. Zo ontstaat er een open ruimte dat het dorpsleven moet bevorderen. Het vernieuwde plein zal dienen voor evenementen, markten of gewoon als ontmoetingsplaats. Naast de open ruimte komt en er een gemeenteparkje. De Aldi-winkel op het Dorpsplein verhuist en er komt een andere supermarkt in de plaats. Ook wordt het rioleringsstelsel in het centrum ontdubbeld. Bedoeling is dat de eerste drie fases van de werken tegen september volgend jaar afgerond zijn.