Herdenking slachtoffers op Brussels Airport verloopt rommelig

Onnodig u te herinneren aan de betekenis van 22 maart 2016: de datum staat in vele geheugens gegrift. De bloedige aanslagen door moslimterroristen werden vanmorgen herdacht in metrostation Maalbeek en op Brussels Airport in Zaventem. Daar verliep het herdenkingsmoment niet helemaal zoals gepland en dat veroorzaakte enige wrevel bij de nabestaanden

Premier Michel en de ministers Reynders, Jambon, Geens, De Block en Bellot woonden samen met minister-president Bourgeois de herdenking bij. In overleg met de slachtofferverenigingen was die bewust kort en sober gehouden. Het was de bedoeling dat premier Michel precies om 7.58 u, het tijdstip waarop de terroristen hun bommen lieten ontploffen, een krans zou neerleggen bij de herdenkingsplaat, maar dat gebeurde vroeger dan voorzien. Daardoor ontstond enige verwarring, waarin de geplande minuut stilte verloren ging. Ook was er een probleem met het luidsprekersysteem en klonk een luid gezoem door de vertrekhal. Nadat de regeringsleden vertrokken waren naar de plechtigheid in het Brusselse metrostation Maalbeek, legden ook vertegenwoordigers van het luchthavenpersoneel een bloemenkrans neer.