Herdenkingsjaar WOI start in Sint-Pieters-Leeuw

Vanmiddag startte in Sint-Pieters-Leeuw de aftrap van het herdenkingsjaar 17-18, dat een heel jaar in het teken staat van de Eerste Wereldoorlog. 12 maanden lang zullen de 10 foto’s van gesneuvelde soldaten opnieuw de naar hen vernoemde straten sieren. De collectie foto’s wordt nu uitgebreid met 12 extra exemplaren. Drie daarvan staan op centrale plaatsen in deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw. De eerste foto werd vanmiddag onthuld in de Hendrik Van Houchestraat.

Meer details over het herdenkingsjaar 17-18 verneemt u vanavond in ons nieuws