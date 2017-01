Herdenkingsweekend voor 20 jaar sluiting Renault in Vilvoorde

27 februari 1997 was een zwarte dag in de sociale geschiedenis van Vilvoorde. Die donderdagmiddag, 20 jaar geleden, kondigde de Franse directie van autoconstructeur Renault de sluiting aan van de fabriek in Vilvoorde. In één klap verloren 3100 mensen hun baan. Om de herinnering aan het Renaultdrama levend te houden, organiseren de stad Vilvoorde en de socialistische vakbond eind februari een herdenkingsweekend. Het programma werd vanochtend voorgesteld in het stadhuis van Vilvoorde. "Ik was aanvankelijk niet echt enthousiast om de oude wonden opnieuw open te rijten. Maar het zijn de toenmalige arbeiders die verschillende keren aan mijn mouw hebben getrokken met de vraag om iets te organiseren naar aanleiding van 20 jaar sluiting. Op die manier konden ze opnieuw hun kameraden van toen ontmoeten”, verduidelijkt Raymond Smeulders, de voormalige hoofdélégué voor het ABVV bij Renault Vilvoorde.

Op zaterdag 25 en zondag 26 februari vindt er in de voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde een tentoonstelling plaats over het Renaultdrama. Ex-werknemers zullen de bezoekers rondleiden. Tijdens de expositie zal ook heel wat beeldmateriaal worden getoond uit het archief van RING-tv. Op maandag 27 februari, exact 20 jaar na aankondiging van de sluiting, vindt het eigenlijke herdenkingsmoment plaats voor de ex-werknemers van Renault-Vilvoorde. Dan vindt er onder meer een bijeenkomst plaats aan 'De Vuist' van Rik Poot op de Luchthavenlaan, het symbool van de strijd tegen de sluiting van Renault.

RINGtv was er ook bij toen begin september 1997 de allerlaatste Renault van de band rolde in de fabriek in Vilvoorde. Bekijk hieronder opnieuw de nieuwsreportage van toen.