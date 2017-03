Herder trekt met LAM-o-biel langs Gooikse scholen

In Gooik krijgen de kleuters de volgende dagen het bezoek van herder Hugo en zijn LAM-o-biel. Dat is een unieke educatieve kar waarin plaats is voor drie papfleslammetjes.

Hugo, de Herder van het Pajottenland, heeft het bijzonder druk met zijn kudde. De voorbije weken zette hij zo’n 100 lammetjes op de wereld. Die dartelen intussen al in de weide. Ook zijn herdershonden worden volop getraind om fit te zijn voor het herdersseizoen. Maar tussendoor heeft hij toch nog de tijd gevonden om een oude bolderkar om te bouwen tot een LAM-o-biel. Met deze educatieve kar waarin zo’n 3 lammetjes kunnen plaatsnemen, trekt hij de volgende weken langs de Gooikse kleuterklassen. Met dit initiatief wil hij de kinderen laten kennis maken met de wereld van de herder en zijn schapen. De kleuters van de school in Oetingen mochten als eerste de herder verwelkomen. En die hadden natuurlijk heel wat vragen. Ook RINGtv was op de afspraak, een verslag krijg je straks in het nieuws.