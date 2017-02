Herfederaliseren van geluidsnormen is geen optie, zegt Weyts

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ziet een herfederalisering van de geluidsnormen niet zitten. Volksvertegenwoordiger Katia Segers (Sp.a) had dit vanmorgen gesuggereerd in het Vlaams parlement om uit de impasse te geraken rond Brusselse geluidsnormen. Maar volgens Weyts is er vooral nood aan een responsabilisering om tot een oplossing te komen.