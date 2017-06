Herinrichting Woluwedal loopt weer vertraging op

Werken in Leuvensesteenweg tot eind augustus

In de Leuvensesteenweg werkt de aannemer aan de riolering. Samen met de riolering vernieuwt hij ook de koker van de Woluwebeek. In de oorspronkelijke planning zouden de werken aan de riolering en de koker samen worden uitgevoerd. Maar door de uitvoeringsmethode (grote kraan die veel plaats nodig heeft) kunnen in de praktijk geen twee ploegen gelijktijdig aan de riolering en de nieuwe koker werken. Daardoor zullen de werken afzonderlijk na elkaar moeten worden uitgevoerd. De werken in de Leuvensesteenweg zullen daardoor pas eind augustus worden beëindigd en niet voor het bouwverlof van juli.

Statieplaats begin juli terug open

Op de gewestweg Woluwedal aan de kant van de weg waar het verkeer richting Vilvoorde rijdt, is de riolering volledig aangelegd en legt de aannemer de nieuwe rijweg aan. Ook aan de Statieplaats is de riolering helemaal aangelegd en wordt de rijweg opgebouwd. Deze werken verlopen volgens planning, dus de Statieplaats zal op 7 juli opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.

Drie nachten proefboringen: verkeer omgeleid

In de nachten van 19, 20 en 21 juni voert de aannemer telkens tussen 22u en 6u proefsonderingen uit aan de weghelft waar normaal het verkeer in de rijrichting van Sint-Lambrechts-Woluwe rijdt. De sonderingen zijn op bepaalde plaatsen nodig om de kwaliteit van de ondergrond te bepalen. Op basis van die resultaten kan de aannemer de dimensionering van de funderingspalen voor de riolering bepalen. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de bijkomende hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. Tijdens het uitvoeren van de proefboringen moet het verkeer vanuit Sint-Lambrecht-Woluwe de omleiding via het containerpark volgen, net zoals het verkeer uit de Oudstrijderslaan.