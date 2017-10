Herinrichting Woluwedal: Wegen en Verkeer stelt andere aannemer aan

Aannemer VIABUILD is bereid om de samenwerking aan het project van de gewestweg Woluwedal (Zaventem/Kraainem) met Wegen en Verkeer stop te zetten. Dat is de conclusie na de aanslepende onderhandelingen over de financiële afhandeling van de eerste fase van de werken (de weghelft in de rijrichting van Vilvoorde).

Wegen en Verkeer is begonnen aan een nieuw aanbestedingsdossier voor de tweede fase van de werken (de weghelft in de rijrichting van Sint-Lambrechts-Woluwe). De komende weken zal VIABUILD nog de laatste ingrepen van fase 1 afwerken. Daarna maakt Wegen en Verkeer de werfzone opnieuw vrij, zodat het verkeer in afwachting van de tweede fase zo vlot mogelijk kan rijden.

Slechte funderingspalen

De onenigheid over de werken ontstond toen Wegen en Verkeer begin 2016 (de werken waren toen ongeveer een half jaar bezig) eiste dat VIABUILD de fundering van de riolering opnieuw aanlegde. Proeven hadden immers aangetoond dat de funderingspalen onvoldoende draagkracht hadden. Na een half jaar quasi-stilstand van de werf kwam minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts tussen en kwamen de werken weer op gang.



Sinds zomervakantie opnieuw te traag

Ondertussen is de riolering afgewerkt en heeft de aannemer de weginfrastructuur van fase 1 bijna volledig afgewerkt. Er zijn echter ook nog altijd discussies over de financiële afhandeling en de aannemer werkt nog altijd te traag. Anton De Coster van Wegen en Verkeer: “We hebben veel pogingen ondernomen om de samenwerking met de aannemer opnieuw op de rails te krijgen, jammer genoeg zonder succes. Sinds het zomers bouwverlof was er opnieuw te weinig activiteit op de werf, dit kan niet blijven duren. We gaan dan ook op zoek naar een nieuwe aannemer. Die zal fase 2 integraal uitvoeren, van de werfopstelling tot de laatste asfaltlaag.”

Kruispunten tijdelijk opnieuw open

Wat zal er dan de komende weken en maanden gebeuren? Eerst zal VIABUILD de laatste werken in de Leuvensesteenweg nog afwerken. Daarna ruimt Wegen en Verkeer de werf op en komt er een tijdelijke verkeerssituatie. De weg zal over de volledige breedte opengesteld worden en ook de kruispunten van de Leuvensesteenweg en de Tramlaan/Oudstrijderslaan worden opnieuw opengesteld. Daarna zal een andere aannemer fase 2 uitvoeren. Zodra Wegen en Verkeer weet wanneer de heraanbesteding afgerond zal zijn, zal het daar de pers over inlichten en een update publiceren op www.wegenenverkeer.be/zaventem.