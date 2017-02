Herman Teirlinckhuis in Beersel wordt een schrijvershuis

Het Herman Teirlinckhuis in Beersel is verkocht. Het huis ging echter van de hand voor een lagere prijs dan de schattingsprijs. Maar de gemeenteraad van Beersel gaat akkoord met die prijs omdat de koper er een schrijvershuis wil van maken.

Schrijver Herman Teirlinck ontwierp het pand aan de Uwenberg in Beersel zelf in 1935 en woonde er tot aan zijn dood in 1967. Beersel verwierf het pand en bracht er een museum in onder dat gewijd was aan de schrijver. Ondanks fel protest vanuit culturele hoek besloot het gemeentebestuur in 2013 om het museum te sluiten om besparingsredenen. Volgens Beersel was er te weinig belangstelling voor het museum. In oktober 2014 besloot Vlaams minister-president Geert Bourgeois echter het pand definitief te beschermen.

In maart 2015 besloot Beersel om het pand te verkopen. Terwijl de schattingsprijs 335.000 euro bedroeg hanteerde het gemeentebestuur in het begin als inzetprijs 395.000 euro. De enige kandidaat-koper biedt echter maar 310.000 euro waarvan de gemeente, na betaling van notaris- en andere kosten, nog circa 280.000 euro overhoudt. De betrokkene wil het pand voor 35 jaar in erfpacht geven aan een vzw die het een culturele bestemming zal geven in de lijn van Herman Teirlinck. De initiatiefnemer wil er een schrijvershuis van maken waar schrijvers kunnen resideren en waar ook allerhande literaire activiteiten kunnen georganiseerd worden.

"In vergelijking met de schattingsprijs verliezen we circa 50.000 euro, maar we vinden dat dit opweegt tegen de mooie culturele meerwaarde die het pand zal krijgen. We zullen op basis van deze uitgangspunten de onderhandelingen met de kandidaat-koper finaliseren. De ontwerp-koopakte zal vervolgens nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. ", aldus burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) van Beersel.