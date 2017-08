Herne renoveert oorlogsmonumenten

De restauratie gebeurde in samenwerking met Monumentwacht Vlaams-Brabant. Onder meer de gedenktekens aan de kerk van Herfelingen, aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle en aan de Patriot werden onder de loep genomen. Vooral het monument in Sint-Pieters-Kapelle vertoonde grote barsten en stabiliteitsproblemen. Kunstatelier Gerard Thienpont in Nazareth restaureerde de gedenkekens met de grootste nauwkeurigheid. Daarbij werd ook de steen gereinigd en werden de teksten opnieuw leesbaar gemaakt.

Het monument op de begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle was het zwaarst toegetakeld maar intussen dus volledig hersteld.