Herne spint tegen kanker

In Herne werd de spinning marathon van de vriendengroep de Rol-Mopsen opnieuw een groot succes. Zowat alle sessies waren volledig volzet. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Ook heel wat burgemeesters en bekende regiogenoten werkten zich in het zweet voor dit goede doel. Zo was er vrijdagavond een cultureel spinningmoment met onder meer Tania Stadsbader, Eddy Peremans, Kris Baert en Maurits van Liedekerke. Zaterdag kregen de Rol-Mopsen dan weer het gezelschap van RINGtv-presentatoren Kris Vander Gracht en Geert Vanhassel. En 's avonds beklommen onder meer gedeputeerde Tom Dehaene en burgemeesters Kris Poelaert en Michel Doomst de stilstaande tweewielers.

Zo goed als alle fietsplaatsen werden ingepalmd tijdens deze fietstweedaagse. De organisatie kan dus tevreden terugblikken. Hoeveel de marathon precies heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. Wie ook een duit in het zakje wil doen kan dat op het rekeningnummer van De Rol-Mopsen: BE 89 0910 0015 1185 met vermelding KOTK De Rol-Mopsen. (foto's: Veerle Van der Steen)