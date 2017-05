Heropening De Rare Vos in Schepdaal levert 6.000 euro op voor kankeronderzoek

Afgelopen vrijdag was het nostalgie troef in het centrum van Schepdaal, bij Dilbeek. 'De Rare Vos', het legendarische café dat bekend is voor zijn streekproducten en streekbieren, opende tijdens de jaarlijkse avondmarkt uitzonderlijk nog eens de deuren. “Dit is een stuk van het Pajottenland. Iedereen kent dit hier. Als je dit wegneemt, verdwijnt er een stukje authentiek Pajottenland”, getuigt buurman Michel Deridder. Dat De Rare Vos opnieuw even de deuren opende, had alles te maken met het goede doel. Tony Spapens, de eigenaar van het café, fietst al jaren voor Kom op Tegen Kanker. Maar nu wilde hij iets extra doen. Met succes, want de heropening leverde 6.000 euro op. Die gaat integraal naar Kom op Tegen Kanker. En er is nog meer goed nieuws want in het voorjaar van 2018 opent De Rare Vos opnieuw de deuren.