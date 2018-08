Herstelling kasseien Markt Wemmel

In Wemmel is zopas de herstelling van de kasseien op de Markt van start gegaan. Dat was dringend nodig want er waren al verschillende valpartijen gebeurd door losliggende kasseien. De werken gebeuren in fasen en zullen 8 weken duren. Kostprijs 325.000 euro.

Volgens burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel) was de herstelling broodnodig. "wekelijks werd de gemeente geconfronteerd met valpartijen op de zondagsmarkt", aldus Vansteenkiste. "De Markt is destijds aangelegd in 'gezaagde' kasseistenen. Die blijken na een tijd los te komen en ze zijn niet geschikt om veel voertuigen over zich heen te krijgen. Die worden nu in de buitenste ring, waar de voertuigen geparkeerd staan aan de straatzijde, vervangen door volle kasseistenen, die stabieler zijn. De huidige parkeerplaatsen worden hersteld en er worden 11 extra parkeerplaatsen aangelegd. Nu zijn er 68 plaatsen, in de toekomst 79."

De bomen aan de rand van de Markt moeten voor het herstel wel verdwijnen. "Dat is tijdelijk", zegt de burgemeester. "Zo kunnen we in een tweede fase de uiteindelijke herinrichting van de Markt, met een betere en mooiere groeninvulling realiseren. Wel komen er nu reeds 4 nieuwe aanplantingen. Ook de huidige openbare verlichting wordt vervangen, waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om meer moderne armaturen te gebruiken."

Over de toekomst van de bestaande fontein in het midden van de Markt is nog geen beslissing genomen. Er komen nog inspraakmomenten.