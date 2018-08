Herstelling Leeuwse Wildersportcomplex gestart

In Sint-Pieters-Leeuw is de herstelling gestart van de sportzaal van het Wildersportcomplex. De zaal is al sinds maart dicht door een gebarsten spant.

Op 10 maart moest de sportzaal in Wildersport noodgedwongen de deuren sluiten. Toen bleek dat een van de spanten in de zaal aan het barsten is. Een aannemer is nu gestart met de herstellingswerken. “De gebarsten spant wordt chemisch en mechanisch verankerd”, zegt schepen voor Gebouwen Lucien Wauters. “Ook de andere, onaangetaste, spanten zullen preventief worden verstevigd. Het gemeentebestuur streeft er nog altijd naar om op 1 september alle verenigingen opnieuw hun intrek te laten nemen in de sporthal.“

Foto: Johan Vanden Berghen