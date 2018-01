Herstelling van grondverzakking aan A201 Diegem: week lang hinder

Vorige week werd een grondverzakking vastgesteld aan een pijler ter hoogte van het viaduct aan de A201. De verzakking wordt nu hersteld, maar dat zal zeker een volledige week duren. “Een aannemer zal de verzakte grond onder de brug aanvullen en verstevigen met stabiliseerzand en de taludplaat vervangen”, vertelt Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “Tijdens de werken zal de invoegstrook naar de verbinding van met de binnenring ingekort blijven. Dat zal het verkeer vanuit Brussel aanzienlijk vertragen. Mensen die volgende week tijdens de spitsuren de A201 richting Zaventem nemen kunnen dus best naar de verkeersinfo op de radio luisteren en de website van het Vlaams Verkeerscentrum in het oog houden. Indien mogelijk zullen Mobiris en het Vlaams Verkeerscentrum het verkeer in de avondspits aanraden om de stad te verlaten via de A12.” De grondverzakking ontstond door een onderspoeling, die het gevolg was van een defect aan de afwatering van de brug. Om nog meer schade te vermijden, komt er een voorlopige afwatering.