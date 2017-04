Hervorming civiele bescherming is totaal onverantwoord, zegt Tobback

"Deze beslissing is een pure besparingsoperatie en creëert een minder veilige toestand dan voorheen. De werking van de civiele bescherming was inderdaad niet optimaal, maar als je deze dienst wil hervormen dan moet je er wel voor zorgen dat haar taken ook in de toekomst uitgevoerd worden en dat kan Jambon met deze ingreep onmogelijk garanderen", aldus de Leuvense burgemeester Louis Tobback (Sp.a)

"Dit is de afbouw van de civiele bescherming waarbij men de lokale brandweerzones opzadelt met een deel van hun taken en de gemeenten laat opdraaien voor de kosten. Ik heb Jambon immers nog niet horen zeggen dat hij een deel van hetgeen hij bespaart overhevelt naar de brandweer. De burgemeesters klagen nu al steen en been dat hij zich totaal niet houdt aan zijn belofte om na de brandweerhervorming 50 procent van de kosten van de brandweer te betalen", aldus Tobback.

Er is volgens Tobback bovendien geen slechtere locatie dan Brasschaat om de civiele bescherming te centraliseren in Vlaanderen. "We hebben de civiele bescherming nodig in geval van rampen met gif en dergelijk om met gespecialiseerd materiaal ter plaatse te komen. Het is daarbij vanzelfsprekend belangrijk dat ze er snel zijn. De ligging van Brasschaat en de dagdagelijkse files op de Antwerpse ring maakt dat dit voor Vlaanderen de slechtst mogelijke locatie is", besluit Tobback.