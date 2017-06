Herwaardering van het Zoniënwoud gestart

Concrete voorbeelden van projecten die men wil gaan realiseren zijn de uitbouw van een bezoekersonthaal in en de restauratie van de voormalige priorijkerk in Groenendaal (Hoeilaart), van een toeristisch-recreatieve poort met een speelbos in Jezus-Eik (Overijse) en van een onthaalpoort Middenhut in Sint-Genesius-Rode. Tevens wil men er groene verbindingen realiseren en de dorpskernen van de betrokken gemeenten versterken.

"De bedoeling is dat de regio van het Zoniënwoud zich zal manifesteren als een keurmerk voor bezoekers en investeerders, maar evengoed als een gebied waar het goed wonen en recreëren is, dichtbij een versterkt majestueus woud", aldus Ann Schevenels (Open VLD), gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening. HORIZON+ kadert ook in de intergewestelijke structuurvisie van het Zoniënwoud.