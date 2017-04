Het aantal faillissementen stijgt fors maar niet in Vlaams-Brabant

Gedurende het eerste trimester steeg het aantal faillissementen in Vlaanderen met 8%. In Vlaams-Brabant daarentegen was er een daling van 13,6%. Dat blijkt uit de faillissementenbarometer van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

In Brussel steeg het aantal faillissementen met 20,9 %, in Wallonië met 6,6% en in Vlaanderen met 8%. “Hiermee lijkt de gunstige evolutie gekeerd die we in 2016 beleefden”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. “Toch evenaren we hiermee geenszins de recordniveaus die we in de eerste trimesters van 2013 tot 2015 noteerden”, aldus Van den Broele.

Provinciale verschillen

In Oost-Vlaanderen gingen gedurende het eerste trimester 398 bedrijven failliet. Dat zijn er 112 meer in vergelijking met het eerste trimester van 2016 of een stijging van maar liefst 39%. Ook in Antwerpen steeg het aantal faillissementen met 7,1% en in Limburg met 1%. West-Vlaanderen (-5,5 %) en Vlaams-Brabant (- 13,6 %) hebben de schade kunnen beperken.

Het gros van de faillissementen doet zich voor in de horeca gevolgd door de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening.