Het bewogen jaar van Pieter Krauch

Het jaar 2016 zal voor altijd gegrift staan in het geheugen van Pieter Krauch uit Affligem. In april neemt hij –samen met 1200 anderen- deel aan de zwaarste voettocht ter wereld: de Marathon Des Sables . Pieter wordt schitterend 94ste. Eind augustus haalt Pieter opnieuw de media. Hij wordt in een discotheek door een agressieve buitenwipper in coma geslagen, er wordt even gevreesd voor zijn leven.