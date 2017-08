Het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt komt eraan

In onze regio werd tijdens het vorige telweekend de atalanta het vaakst waargenomen. Daarna volgden het klein koolwitje en het bruin zandoogje. Of dat momenteel nog zo is komen we dit weekend te weten tijdens het Grote Vlinderweekend.

De bedoeling is dat wie deelneemt, een rondje door de tuin loopt en gedurende een kwartier alle vlinders noteert. De grootste kans om veel vlinders te zien heb je op een zonnig moment.

Vlinderactiviteiten

Maar op enkele locaties organiseert Natuurpunt verschillende vlinderactiviteiten. Zo speurt Natuurpunt Londerzeel in de natuurgebieden langs de Robbroekstraat gewapend met vlindernet en fototoestel naar vlinders. Afspraak om 14u aan de Sint-Niklaasstraat (na de rotonde met de Robbroekstraat) in Steenhuffel.

In Herne is er een vlindertreffen in het Dominicanessenklooster van 12u tot 18u30. Zowel voor jong als ietwat ouder worden er die namiddag tal van originele activiteiten en attracties opgezet met onder meer een vlinderspeurtocht, het blotevoetenpad, kamishibai-verhalen op basis van vertelplaten over de natuur voor kinderen, springkastelen, streekproducten en -bieren, een fotoworkshop, enzovoort. Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.natuurpunt.be