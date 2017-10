Het snelst ben je in Brussel met … de fiets

Het snelste vervoersmiddel naar de hoofdstad is de fiets. Dat blijkt uit een test van de Fietsersbond. Vijf teams met drie verschillende transportmiddelen moesten donderdag van Tervuren, Strombeek, Overijse, Grimbergen en Asse zo snel mogelijk op het Beursplein in Brussel geraken. En telkens haalde de fiets het van koning Auto en het openbaar vervoer.

De voorsprong van de fiets op het openbaar vervoer varieert van 10 minuten tot een half uur. De voorsprong op de auto varieert van 20 minuten tot 45 minuten. De fietsers waren dagelijkse fietsers zonder specifieke training. “Dat de fiets als snelste vervoermiddel naar voor kwam, hoeft niet meer te verbazen. Voor korte (tot 5 km) maar ook voor middellange afstand (tot 15 km) blijft de fiets het meest effectieve vervoermiddel”, aldus Roel de Cleen van de Fietsersbond in een reactie.

Vertrek fiets openbaar vervoer auto Tervuren (14 km) 45 50 75 Strombeek (9km) 30 40 50 Overijse (13 km) 35 44 75 Grimbergen (14 km) 45 50 Asse 45 75 94

Ondanks de kortere reistijden, zou het voor de fietser nog veel beter kunnen. “Op dit ogenblik beschikken we helaas nog niet over een robuust netwerk in en rond Brussel. Binnen Brussel zijn er meer en meer investeringen in infrastructuur, al is er nog een lange weg te gaan. Het aantal fietsers binnen de stad stijgt dan ook stelselmatig. We stellen echter vast dat het aantal fietsende pendelaars veel trager stijgt. De kwaliteit van fietsverbindingen van en naar Brussel zijn dan ook zeer wisselvallig”, aldus de Cleen.

De Fietsersbond roept de Vlaamse en Brussels overheid dan ook op om werk te maken van het Fiets-GEN, het hoogwaardige fietsnetwerk naar en rond Brussel. Dat netwerk is absoluut noodzakelijk om mensen uit de Rand op de fiets te krijgen.