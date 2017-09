Het Wit Paard in Kapelle-op-den-Bos schaakt al 40 jaar

Gestart met 13 schakers

Schaakvereniging Het Wit Paard werd precies 40 jaar geleden opgericht door twee jonge schakers en 11 deelnemers, onder wie de huidige voorzitter Hugo Van Steenwinckel. Oorspronkelijk lag de thuisbasis van de club in Humbeek, maar ondertussen is dat Kapelle-op-den-Bos geworden.

Thuisbasis van Belgisch kampioen

In de afgelopen 40 jaar heeft de club heel wat jong schaaktalent zien ontplooien. Op dit moment is Arno Sterck het uithangbord van de club. Hij is Belgisch kampioen en zal ons land van 16 tot 26 september vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap voor de -18 jarigen in Uruguay.

BK voor 50 en 65-plussers

Maar niet alleen de jeugd krijgt veel aandacht bij Het Wit Paard, ook de 50-plussers voelen zich er thuis. Op zaterdag 29 oktober organiseert de Kapelse club het Belgische kampioenschap Rapid schaken voor 50 en 65+ers in zaal de Toekomst in Kapelle-op-den-Bos.