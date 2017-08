Hevige regen zet regio op verschillende plaatsen blank

Woensdagavond trok een buienlijn over ons land en dat ging gepaard met hevige regenval en hagelbuien. Dat veroorzaakte lange files in de avondspits. (Lees ook ‘Buitenring bijna 2 uur gesloten door ongeval Dilbeek’). In Brussel werden de Georges Henri-tunnel, de Montgomerytunnel en de Stefaniatunnel een tijdlang gesloten door wateroverlast.

Ook de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kreeg heel wat oproepen te verwerken voor wateroverlast onder meer in de Druivenregio, de luchthavenregio, het Pajottenland en de Zennevallei.

Zo stond In Alsemberg (Beersel) onder meer een deel van de Brusselsesteenweg volledig blank ter hoogte van de Pastoor Bolsstraat. In Zaventem waren er grote problemen op een werf waar rioleringswerken werden uitgevoerd. Een pomp begaf het door de regen en de modder waardoor ook de andere pompen in de straat het begaven. Daardoor liep het water binnen in de kelders van enkele huizen. Ook de loods van een meubelzaak kreeg er heel wat water te verwerken.

