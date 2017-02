In Sterrebeek (Zaventem) heeft vanmorgen een brand gewoed in een woning aan de Tramlaan.

Het vuur brak uit tijdens roofingwerken aan het dak. De werknemers slaagden erin zichzelf en de bewoonster van de woning in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond maar er is wel heel wat schade. Het huis is dus tijdelijk onbewoonbaar. Het echtpaar krijgt voorlopig onderdak bij familie.