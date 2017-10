Hinder aan op- en afrittencomplex in Vilvoorde

Tijdens dit weekend zijn volgende wegen niet toegankelijk van vrijdagavond 19 u tot maandagochtend 5 u..

Op de N211, komende van Vilvoorde, is de afslag naar de E19 afgesloten. Omrijden kan via fly-over en draaien aan rotonde Cargo. Op dezelfde N211 is de oprit naar de E19 richting Antwerpen afgesloten. Omrijden kan door te keren aan rotonde Cargo.

Op de E19 richting Zemst is de afrit Cargo volledig afgesloten. Omrijden kan via Zemst en er is een aankondiging op de R22 waar er wordt omgereden via afrit 5.

Op de N211, komende van Vilvoorde, afslag Brussel afgesloten. Er wordt aangeraden om om te rijden en te kere aan rotonde Cargo.