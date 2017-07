Hinder door Ronde van Wallonië in Brussel en Sint-Genesius-Rode

De vierde etappe is 164 km lang, vertrekt in Brussel en eindigt in Profondeville in de provincie Namen. De start is voorzien om 12u50 in Ter Kamerenbos. Vandaar rijdt het peloton naar de Cereslaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Terhulpsesteenweg, de Larrainedreef en vervolgens via de Waterloosesteenweg richting Sint-Genesius-Rode. Vervolgens trekt de karavaan naar Waterloo, Kasteelbrakel en Nijvel richting de provincie Namen waar in Profondeville rond 17u de aankomst is voorzien. Tijdens de doortocht in Brussel en Sint-Genesius-Rode wordt het parcours stapsgewijs afgesloten. De doortocht in Sint-Genbesius-Rode is voorzien kort na 13u.